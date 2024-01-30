Норильчанин пожаловался на слишком шумные трубы в квартире

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю выдали предостережение управляющей компании из Норильска за шумные батареи отопления. Как сообщает пресс-служба ведомства, с жалобой на странные звуки обратился житель дома на улице Талнахской.
— При проведении выездного обследования с проведением инструментальных измерений в жилой комнате установлено, что уровень шума на 18.2 дБА превышал норматив ночного времени суток, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Управляющая компания получила предостережение о недопустимости таких нарушений.