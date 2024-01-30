В Башкирии сохраняется угроза заболевания корью

Ранее Елена Шакирова предупредила, что в Уфе в январе увеличилось количество детей, болеющих гриппом, острой респираторной инфекцией. С начала этого года в столице Башкирии зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания ОРИ и гриппом, из них 41% приходится на детское население в возрасте до 14 лет. В городе в связи с инфекционными заболеваниями на карантин закрылись шесть классов в четырёх школах, сообщало информагентство «Башинформ».