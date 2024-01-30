В Башкирии сохраняется угроза заболевания корью

Она представила оперативные данные, согласно которым на сегодняшний день в 12 районах республики зарегистрировано 72 случая с подозрением на корь. Из них лабораторно подтверждено 34 случая кори (47,2%), показатель заболеваемости — 0,83 на 100 тыс. населения.
«В Уфе зарегистрировано девять лабораторно подтверждённых случаев кори, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 0,76, что ниже среднереспубликанского показателя заболеваемости корью на 8%», — сказала Елена Шакирова.
По словам Елены Шакировой, особо рискуют дети. Среди них зарегистрировано около 90% всех случаев заболевания. Специалист отметила, что причиной роста заболеваемости корью является нежелание людей пройти прививочные процедуры. Их от числа всех болеющих 89%.
«Вместе с тем групповых случаев кори не зарегистрировано. По каждому случаю при подозрении на корь проводится эпидемиологическое расследование, с определением круга контактных лиц и экстренной иммунизацией против кори подлежащих лиц. По состоянию на 30 января отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в связи с регистрацией завозного случая кори у группы риска среди цыганского населения в Кировском районе города Уфы», — добавила Елена Шакирова и отметила, что ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее Елена Шакирова предупредила, что в Уфе в январе увеличилось количество детей, болеющих гриппом, острой респираторной инфекцией. С начала этого года в столице Башкирии зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания ОРИ и гриппом, из них 41% приходится на детское население в возрасте до 14 лет. В городе в связи с инфекционными заболеваниями на карантин закрылись шесть классов в четырёх школах, сообщало информагентство «Башинформ».