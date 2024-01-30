Рассказываем, как изменятся маршруты автобусов в Иркутске в феврале 2024

Жителям рассказали, как изменятся маршруты автобусов в Иркутске в феврале 2024. С 8:00 1 февраля до 20:00 15 апреля временно изменят маршруты автобусов 4к, 4с, 35, 64 и 53. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как изменятся маршруты автобусов в Иркутске в феврале
— Изменение маршрутов автобусов в Иркутске 2024 связано с ограничением движения по улице Баррикад на время проведения плановых земляных работ для строительства тепловых сетей на участке от переулка Учительского до улицы Черского, — пояснили в администрации города.
Автобусы, которые обычно следуют по маршрутам № 4к, 4с, 35, 64 из центра в предместье Рабочее, после улицы Фучика будут направлены по улицам Ремесленная, Черского, Баррикад и продолжат движение по обычным маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках трамвая «Улица Декабристов» и «Стадион “Динамо”.
При движении из предместья Рабочего в центр после улицы Баррикад автобусы будут ехать по улицам Писарева, Напольная, Ремесленная, Фучика и продолжат движение по обычным маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке трамвая «Улица Декабристов». Остановку «Стадион “Динамо” временно исключат.
Автобусы маршрута № 53, следующие из предместья Марата в предместье Рабочее, после Баррикад будут двигаться по улицам Фучика, Ремесленная, Черского, Баррикад и продолжат движение по обычному маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках трамвая «Улица Декабристов» и «Стадион “Динамо”.
Также стало известно, как изменятся маршруты автобусов в Иркутске в феврале 2024 при движении из предместья Рабочего в предместье Марата. После Баррикад автобусы будут ехать по улицам Писарева, Напольная, Ремесленная, Фучика, Баррикад и продолжат движение по обычному маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках трамвая «Улица Декабристов» и «Улица Фучика». Остановку «Стадион “Динамо” временно исключат.