Рассказываем, как изменятся маршруты автобусов в Иркутске в феврале 2024

Также стало известно, как изменятся маршруты автобусов в Иркутске в феврале 2024 при движении из предместья Рабочего в предместье Марата. После Баррикад автобусы будут ехать по улицам Писарева, Напольная, Ремесленная, Фучика, Баррикад и продолжат движение по обычному маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках трамвая «Улица Декабристов» и «Улица Фучика». Остановку «Стадион “Динамо” временно исключат.