Участники «Би-2» сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева «Би-2»), которого в мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов, а также у Александра Умана (Шура «Би-2»).