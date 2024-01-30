ОРВИ — в рост, а вот «корона» в Крыму — на убыль

По состоянию на 29 января в Крыму зафиксировано 165 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией (на 6% ниже, чем на предыдущей неделе). В Севастополе за неделю зафиксировано 216 случаев (на 12% ниже прошлой недели). Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжается. По факту регистрации новых случаев коронавирусной инфекцией службой обеспечивается полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством, — сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле.