Санки под колёсами. Студент в Кемерове сбил 4-х человек на остановке

Машина въехала в остановку общественного транспорта в Кемерове. Пострадали четыре человека. За рулём был 20-летний студент-мигрант. Ситуация вызвала бурю негодования у местных. Теперь виновнику грозит депортация. Подробности ДТП — у kuzbass.aif.ru.
Пытался скрыться с места ДТП.
24-летняя кемеровчанка Мария стояла с бабушкой на остановке. Двухлетний сын сидел рядом на санках. Они забрали ребёнка из садика и ждали автобус домой. Когда он подходил, внезапно из-за него вынырнул чёрный «Ниссан», который понёсся прямо на людей. Женщина резко повернулась к санкам, но почувствовала удар и отлетела.
«Когда я поняла, что произошло, услышала крики “Где ребёнок?!”. Я оббежала машину сзади (в это время она сдала назад) и из-под колёс увидела санки. Ребёнок сидел вниз головой без сознания, санки сложились, сломались пополам. Я отстегнула ремень, достала сына, и только тогда он заплакал. На левой брови у него была кровь, кровь выходила и изо рта вместе со слюной», — вспоминает Мария в разговоре с «АиФ в Кузбассе» момент, перевернувший жизнь семьи за последнее время.
65-летняя бабушка кемеровчанки улетела за остановку, ей помогли подняться люди и посадили на лавку рядом. Ещё одной, 43-летней женщине, водитель слегка придавил капотом ноги. К счастью, все отделались ушибами, синяками и ссадинами. Ребёнок физически не слишком пострадал, но психологически очень: стал больше плакать и писаться ночами. Неврологи говорят, что минимум месяц ему понадобится, чтобы прийти в себя.
«Водитель вышел из машины и никак не реагировал. Я кричала ему, чтобы он вызвал скорую, но он молча на меня смотрел. Подошедшая женщина успокоила и сказала, что скорая уже едет, отвела в машину, где мы осмотрели ребёнка», — продолжает Мария. Просидев до вечера в детской травматологии, только после этого в больницу обратилась она сама. Обнаружили ушиб спины. Бабушке поставили тяжёлую травму ноги и назначили месячное лечение.
ДТП произошло 25 января на остановке «Парк Ангелов» (тот самый, где почти шесть лет назад сгорела «Зимняя вишня») на пр. Ленина. Как говорит на видео полицейских виновник аварии, 20-летний студент-мигрант, он не справился с управлением.
Однако назвать его водителем, которого случайно занесло на колее, язык не поворачивается. По данным правоохранителей, у него не было полиса автострахования и пять раз только за прошлый год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Штрафами его наказывали за проезд стоп-линии на запрещающий сигнал, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие полиса ОСАГО, непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП прошлой осенью.
Кемеровчанка Евгения, пострадавшая от того же «Ниссана» и рук того же водителя в октябрьском ДТП, рассказывает «АиФ в Кузбассе», что за рулём был не владелец, а его друг: «Он, выезжая с парковки задним ходом, стукнул мою машину и уехал. Искали и водителя, и собственника машины. Собственника так и не нашли, а водитель предлагал мне сделать подставное ДТП (чтобы его не лишили прав за сокрытие с места происшествия, а оформили всё, как положено, через ГИБДД), тем самым подводя меня под ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Я отказала, после чего на меня вылилось много плохого».
За скрытие с места ДТП водителя в итоге посадили на двое суток. В начале февраля завершится суд по возмещению материального вреда — независимая страховая насчитала 302 тыс. причинённого кемеровчанке ущерба.
Человек умер, а наказания нет.
Пока виновник находится под арестом на пять суток, на него составлены административные протоколы за уже совершенные правонарушения. Отдельная бумага составлена и за въезд в остановку. После того как медики установят причинённую степень тяжести каждому из пострадавших (нужно, чтобы закончилось лечение), правоохранители решат, заводить уголовное дело на водителя или ограничиться административкой.
Также из-за систематических нарушений ППД, пренебрежительного отношения к российскому законодательству мигранта могут отправить на Родину и не разрешать потом въезд в Россию. Только за прошлый год по разным причинам из Кузбасса депортировали и выдворили 500 иностранцев.
Мы рассказывали историю, как почти два года назад кемеровчанку Ольгу Шубину сбил армянин на «зебре» на оживлённом бульваре Строителей. Женщина прошла долгий путь реабилитации, чтобы снова научиться ходить, а виновник после суда больше не выходит на связь и не выплачивает установленную судом моральную компенсацию.
А в сентябре 2022 года после смертельного ДТП в Кемерове на пр. Молодёжном никто так и не был наказан вовсе.
«Погиб мой сын-мотоциклист. У него остались жена и дети 6 и 14 лет. Он ехал по главной, а водитель автомобиля “Киа”, уроженец Таджикистана, поехал ему наперерез, произошло столкновение. Обращались в следственный комитет, в прокуратуру, написали Бастрыкину и собрали около 500 подписей, чтобы завели уголовное дело, но пока ничего не вышло. Наняли другого адвоката, продолжаем бороться», — говорит «АиФ в Кузбассе» мама погибшего Татьяна Суржанская.
Из заключения судебной экспертизы ясно, что правила в тот страшный день нарушили оба: мотоциклист ехал с превышением скорости, а автомобилист не уступил дорогу. В бумаге на вопросы о виновнике ДТП и возможности избежать столкновения так и сказано: «Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным». Полиция в возбуждении уголовного дела отказывает, мол, никто не виновен. Выходит, что человек умер, второй тоже нарушил правила, но наказанных нет. Кроме близких, которые потеряли любимого сына, папу и мужа.
Как часто виновниками ДТП становятся иностранцы?
«АиФ в Кузбассе» задал этот вопрос областной Госавтоинспекции, где пояснили, что отдельной статистики по расовому признаку нет. Однако маловероятно, что больше виновников среди мигрантов, так как в процентном соотношении иностранных граждан в регионе значительно меньше, чем граждан РФ.
Кстати, в 2024 году мигрантам с патентом в Кузбассе запретили работать в некоторых сферах. Так, компании теперь не могут трудоустраивать иностранцев на производство детского питания и диетических пищевых продуктов, в гостиничный бизнес и медицину, в детские сады и школы. Мигранты без виз и гражданства не смогут подбирать персонал, работать на легковых такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, как и оказывать косметологические и массажные услуги.