Санки под колёсами. Студент в Кемерове сбил 4-х человек на остановке

Кемеровчанка Евгения, пострадавшая от того же «Ниссана» и рук того же водителя в октябрьском ДТП, рассказывает «АиФ в Кузбассе», что за рулём был не владелец, а его друг: «Он, выезжая с парковки задним ходом, стукнул мою машину и уехал. Искали и водителя, и собственника машины. Собственника так и не нашли, а водитель предлагал мне сделать подставное ДТП (чтобы его не лишили прав за сокрытие с места происшествия, а оформили всё, как положено, через ГИБДД), тем самым подводя меня под ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Я отказала, после чего на меня вылилось много плохого».