В Минприроды Новосибирской области объяснили, почему произошло нашествие косуль

В последнее время жители Новосибирской области все чаще стали встречать косуль в городской черте. Почему произошло нашествие животных, КП-Новосибирск рассказали в Минприроды.
— Сейчас период естественной миграции копытных. В это время, пересекая местность, животные могут встречаться вблизи населенных пунктов и даже заходить в их границы, — объяснили в ведомстве.
Чтобы избежать выхода животных к людям, министерство принимает дополнительные меры. Так, вблизи Куйбышева были установлены ограждения из сена. Благодаря ним парнокопытные не пойдут искать пропитание в город.