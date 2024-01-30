Какой сегодня праздник: 31 января

А вы знаете, что произошло 30 января?
Что интересного произошло 31 января.
Сегодня день рождения отмечает русская водка. Формальным поводом возникновения праздника стала защита Дмитрием Менделеевым докторской диссертации «О соединении спирта с водою», которая состоялась 31 января 1865 года в Петербурге. Хотя, согласно некоторым свидетельствам, белое хлебное вино завезли в страну из скандинавских стран еще в XVI веке. Как бы то ни было, это не мешает народу считать водку исконно русским изобретением и одним из любимых напитков, без которого не обходится ни одно широкое застолье.
Также сегодня Международный день ювелира. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо». А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.
Исторические события 31 января в мире.
1865-й — химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водой». Это условная дата рождения рецепта водки;
1893-й — в США запатентовали торговую марку Coca-Cola;
1968-й — провозглашена независимость Республики Науру, крошечного государства в центральной части Тихого океана;
1990-й — в СССР (в Москве) открылся первый McDonald’s.
Исторические события 31 января в Казахстане.
1992-й — на базе филиала Карагандинского политехнического института создан Джезказганский горно-технологический институт;
2011-й — в Алматы в южной части высокогорного спортивного комплекса «Медео» открылся Парк снежного барса.
Дни рождения знаменитостей 31 января в мире.
В 1911 году родилась Ванга — болгарская ясновидящая и прорицательница, целительница;
в 1921 году родился Владислав Стржельчик — советский и российский актер театра и кино, педагог. Герой Социалистического Труда (1988). Народный артист СССР (1974) (фильмы «Соломенная шляпка», «Гардемарины, вперед!», «Война и мир»);
в 1981 году родился Джастин Тимберлейк — американский поп-музыкант и актер;
в 1982 году родилась Елена Папаризу — греческая певица, победительница Евровидения-2005 с песней My number one.
Кто родился 31 января в Казахстане.
В 1965 году родился Нурбах Рустемов — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии.
День смерти знаменитостей 31 января в мире.
В 1973 году умер Рагнар Фриш — норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии (1969);
в 1975 году умерла Анна Тимирева — русская советская художница и поэтесса;
в 2018 году умер Леонид Каденюк — украинский космонавт, Герой Украины;
в 2019 году умерла Валентина Березуцкая — советская и российская актриса театра и кино.
Лунный календарь.
19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Дева. Девятнадцатые лунные сутки можно назвать временем проверки на прочность. Луна не будет испытывать нас просто так, однако расслабляться не нужно — именно сегодня Вселенная захочет узнать: а заслуживаем ли мы дары, которыми нас осыпали в предыдущие лунные дни?
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.