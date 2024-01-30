Какой сегодня праздник: 31 января

Также сегодня Международный день ювелира. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо». А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.