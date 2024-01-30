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Какой сегодня праздник: 31 января

Этот день является 31-м в григорианском календаре. До конца года остается 334 дня. Вы знаете, что произошло 31 января? Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.
Источник: Sputnik.kz

А вы знаете, что произошло 30 января?

Что интересного произошло 31 января.

Сегодня день рождения отмечает русская водка. Формальным поводом возникновения праздника стала защита Дмитрием Менделеевым докторской диссертации «О соединении спирта с водою», которая состоялась 31 января 1865 года в Петербурге. Хотя, согласно некоторым свидетельствам, белое хлебное вино завезли в страну из скандинавских стран еще в XVI веке. Как бы то ни было, это не мешает народу считать водку исконно русским изобретением и одним из любимых напитков, без которого не обходится ни одно широкое застолье.

Также сегодня Международный день ювелира. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо». А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Исторические события 31 января в мире.

1865-й — химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водой». Это условная дата рождения рецепта водки;

1893-й — в США запатентовали торговую марку Coca-Cola;

1968-й — провозглашена независимость Республики Науру, крошечного государства в центральной части Тихого океана;

1990-й — в СССР (в Москве) открылся первый McDonald’s.

Исторические события 31 января в Казахстане.

1992-й — на базе филиала Карагандинского политехнического института создан Джезказганский горно-технологический институт;

2011-й — в Алматы в южной части высокогорного спортивного комплекса «Медео» открылся Парк снежного барса.

Дни рождения знаменитостей 31 января в мире.

В 1911 году родилась Ванга — болгарская ясновидящая и прорицательница, целительница;

в 1921 году родился Владислав Стржельчик — советский и российский актер театра и кино, педагог. Герой Социалистического Труда (1988). Народный артист СССР (1974) (фильмы «Соломенная шляпка», «Гардемарины, вперед!», «Война и мир»);

в 1981 году родился Джастин Тимберлейк — американский поп-музыкант и актер;

в 1982 году родилась Елена Папаризу — греческая певица, победительница Евровидения-2005 с песней My number one.

Кто родился 31 января в Казахстане.

В 1965 году родился Нурбах Рустемов — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии.

День смерти знаменитостей 31 января в мире.

В 1973 году умер Рагнар Фриш — норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии (1969);

в 1975 году умерла Анна Тимирева — русская советская художница и поэтесса;

в 2018 году умер Леонид Каденюк — украинский космонавт, Герой Украины;

в 2019 году умерла Валентина Березуцкая — советская и российская актриса театра и кино.

Лунный календарь.

19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Дева. Девятнадцатые лунные сутки можно назвать временем проверки на прочность. Луна не будет испытывать нас просто так, однако расслабляться не нужно — именно сегодня Вселенная захочет узнать: а заслуживаем ли мы дары, которыми нас осыпали в предыдущие лунные дни?

День ангела.

Сегодня День ангела празднуют Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.