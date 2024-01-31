«СКА-Нефтяник» вернулся в Хабаровск после двухмесячной выездной серии

Клуб «СКА-Нефтяник» завершил двухмесячную выездную серию матчей Суперлиги по хоккею с мячом и сегодня скрестит клюшки с «Родиной» под сводами арены «Ерофей». Команда из Кирова — не самый сильный для «кабанов» соперник, армейцы не проигрывают ей уже на протяжении девяти лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На сегодняшний день «СКА-Нефтяник» занимает четвертую строчку в турнирной таблице — 35 очков, «Родина» — третья с конца. Безусловным лидером этого сезона является команда «Кузбасс» из Кемерово, она не проиграла ни одного матча и имеет в своем активе 51 очко. Следом идут архангельский «Водник» (48 очков) и московское «Динамо» (42 очка). Впереди у армейцев еще девять игр, и подопечным Александра Савченко нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в тройку лидеров, но на пути хабаровчан будут стоять те же «Динамо» и «Водник».
После встречи с «Родиной» хабаровчане примут у себя в гостях 3 февраля «Уральский трубник», затем команда отправится на последний выезд в Иркутск, где им будет противостоять «Байкал-Энергия». 12 и 15 февраля на домашнем люду будет жаркий хоккей — игры с «Динамо» и «Водником».
20 и 23 февраля хабаровские хоккеисты сыграют в гостях у «Мурмана» и «Ак-Барс Динамо». Завершит сезон «СКА-Нефтяник» играми на домашней арене 26 и 29 февраля, противостоять армейцам будут «Старт» и «Волга».
Сегодня в суперлиге настоящий праздник любителей хоккея с мячом — в один день сыграют все команды чемпионата:
«Байкал-Энергия» — «СКА-Уральский трубник»;.
«Сибсельмаш» — «Ак Барс-Динамо»;
«Саяны» — «Мурман»;
«Водник» — «Кузбасс»;
«Волга» — «Старт»;
«Динамо» — «Енисей».