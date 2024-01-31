«СКА-Нефтяник» вернулся в Хабаровск после двухмесячной выездной серии

На сегодняшний день «СКА-Нефтяник» занимает четвертую строчку в турнирной таблице — 35 очков, «Родина» — третья с конца. Безусловным лидером этого сезона является команда «Кузбасс» из Кемерово, она не проиграла ни одного матча и имеет в своем активе 51 очко. Следом идут архангельский «Водник» (48 очков) и московское «Динамо» (42 очка). Впереди у армейцев еще девять игр, и подопечным Александра Савченко нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в тройку лидеров, но на пути хабаровчан будут стоять те же «Динамо» и «Водник».