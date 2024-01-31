Новокузнецкую мэрию обязали чаще возить людей в деревни и посёлки

Так, прокурорская проверка показала, что для людей не было организовано безопасное сообщение из Новокузнецка до д. Мостовая, п. Апанас, п. Ананьино, п. Алексеевка, п. Новый Урал, п. Верх-Кинерки. Всё потому, что часть участка дороги общего пользования проходит по территории угольного разреза. Из-за этого бесперебойно и безопасно ездить по дороге «Листвяги — Апанас» нельзя.