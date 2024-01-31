Новокузнецкую мэрию обязали чаще возить людей в деревни и посёлки

Как сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, администрацию Новокузнецкого муниципального округа обязали обеспечить транспортную доступность граждан в некоторые населённые пункты.
Так, прокурорская проверка показала, что для людей не было организовано безопасное сообщение из Новокузнецка до д. Мостовая, п. Апанас, п. Ананьино, п. Алексеевка, п. Новый Урал, п. Верх-Кинерки. Всё потому, что часть участка дороги общего пользования проходит по территории угольного разреза. Из-за этого бесперебойно и безопасно ездить по дороге «Листвяги — Апанас» нельзя.
«Суд отметил, что отсутствие обеспечения постоянного бесперебойного движения по автодороге создаёт препятствия для проезда транспортных средств специальных служб, осуществляющих экстренную медицинскую помощь, помощь при аварийных и чрезвычайных ситуациях», — пишут сотрудники пресс-центра.
Теперь по решению суда до 1 мая следующего года мэрия должна устранить нарушения и обеспечить новокузнечанам транспортную доступность в эти деревни и посёлки.
Мы писали, что с 1 февраля в Новокузнецке начнут работать 20 новых автобусов — 10 НЕФАЗов и 10 МАЗов.