Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований. Они направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд учредили в конце 2013 года по инициативе Президента России. За это время он оказал поддержку более чем 60 тысячам российских ученых. Объем финансирования проектов составил 220 миллиардов рублей.