В Крыму стало меньше людей с алкогольной зависимостью

По данным Росстата в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 до 53 тысяч человек. По информации КИА, на полуострове за 2023 году выявили меньше людей с алкогольной зависимостью — всего на лечении состоит более 16 тысяч человек.