В Волгоградской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

Также наблюдается 3%-е снижение числа пациентов с внебольничной пневмонией, а количество новых случаев коронавируса стало меньше на 33%. За неделю на территории региона зафиксировали 212 пациентов с COVID-19. В лаборатории выяснили, что в основном это геновариант «Омикрон».