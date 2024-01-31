В Волгоградской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, в регионе циркулируют: грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, парагрипп и COVID-19.
Также наблюдается 3%-е снижение числа пациентов с внебольничной пневмонией, а количество новых случаев коронавируса стало меньше на 33%. За неделю на территории региона зафиксировали 212 пациентов с COVID-19. В лаборатории выяснили, что в основном это геновариант «Омикрон».
Специалисты управления продолжают вести мониторинг эпидемиологической ситуации и контролируют ход противоэпидемических мероприятий.