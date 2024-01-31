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В Волгоградской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

На четвертой календарной неделе 2024 года этот показатель на 1,6% ниже, чем неделей ранее.
Медицина
Источник: Freepik

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, в регионе циркулируют: грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, парагрипп и COVID-19.

Также наблюдается 3%-е снижение числа пациентов с внебольничной пневмонией, а количество новых случаев коронавируса стало меньше на 33%. За неделю на территории региона зафиксировали 212 пациентов с COVID-19. В лаборатории выяснили, что в основном это геновариант «Омикрон».

Специалисты управления продолжают вести мониторинг эпидемиологической ситуации и контролируют ход противоэпидемических мероприятий.

медицина