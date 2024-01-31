В Татарстане могут появиться плавучие заправочные станции для яхт

Эти изменения должны способствовать развитию водного туризма в Татарстане. Председатель Госкомитета отмечает, что такая заправочная станция предусмотрена в проекте «Казань марина», которая будет расположена в Лаишевском районе. Однако, для реализации этого проекта необходимо скорректировать ограничения. Ее создание может увеличить туристический поток в Татарстане на 620 тысяч человек в год.