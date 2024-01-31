В Татарстане могут появиться плавучие заправочные станции для яхт. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Госкомитет Татарстана по туризму сотрудничает с Минэкономразвития РФ в работе над модификацией законодательства, регулирующего заправочную инфраструктуру на воде. По словам Иванова, текущие нормативы затрудняют размещение станций. «Это актуальная проблема не только для Татарстана, но и для всей России. Мы работаем над внесением изменений, чтобы развить плавучие заправочные станции для маломерного флота в нашей стране», — подчеркивает Иванов.
Эти изменения должны способствовать развитию водного туризма в Татарстане. Председатель Госкомитета отмечает, что такая заправочная станция предусмотрена в проекте «Казань марина», которая будет расположена в Лаишевском районе. Однако, для реализации этого проекта необходимо скорректировать ограничения. Ее создание может увеличить туристический поток в Татарстане на 620 тысяч человек в год.
«Мы верим, что этот проект изменит туристическое предложение Татарстана на российском рынке. Будет создана полноценная инфраструктура для яхтенного туризма на всей Волге. Возможно, таких примеров пока нет в России», — отмечает Иванов.
Напомним, власти Казани займутся преображением Старо-Татарской слободы.