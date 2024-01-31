Будет солнечно и тепло: синоптики рассказали о погоде в первые дни февраля в Крыму

Несмотря на то, что синоптики не прогнозируют никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы, в региональном МЧС решили перестраховаться. Из-за недавней разбушевавшейся стихии в Севастополе и других городах в Крыму решили сформировать межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе профильного ведомства. Будет усилен контроль за подготовкой к безаварийному пропуску дождевых и паводковых вод.