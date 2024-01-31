Будет солнечно и тепло: синоптики рассказали о погоде в первые дни февраля в Крыму

В последнюю неделю января в Крыму заметно похолодало. Даже в дневные часы столбики термометра держались в пределах 0 градусов, иногда опускались еще ниже. Но, как сообщают синоптики регионального гидрометцентра, в первые дни февраля погода на полуострове порадует теплыми и солнечными днями.
Так, по словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, 1 и 2 февраля температура на полуострове поднимется до +8…+10 градусов, днем даже выглянет солнце. При этом ночью в пятницу вновь похолодает, поэтому на дорогах появится гололед.
— Под вечер второго февраля Крым снова настигнет циклон, который принесет заметное похолодание и порывы ветра до 12 метров в секунду, — отмечает синоптик.
Метеоролог добавила, что вместе с циклоном придет мокрый снег и дождь. Постепенно температура будет понижаться. Так, уже в пятницу ночью столбики термометра опустятся до −5 градусов. К выходным ветер усилится до 20 метров в секунду.
Несмотря на то, что синоптики не прогнозируют никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы, в региональном МЧС решили перестраховаться. Из-за недавней разбушевавшейся стихии в Севастополе и других городах в Крыму решили сформировать межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе профильного ведомства. Будет усилен контроль за подготовкой к безаварийному пропуску дождевых и паводковых вод.