В Кузбассе на 2% выросло число ДТП с участием детей

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, количество ДТП с участием несовершеннолетних за 2023 год выросло на 2%. Так, если в 2022 году случилось 305 дорожно-транспортных происшествий с детьми, то в 2023 — 312.
Выросло и количество травмированных в этих ДТП с 323 до 328. Однако число смертей снизилось с 15 до 13.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Кузбасса Татьяна Моторина отметила, что ответственность за совершение всех ДТП с участием детей полностью лежит на взрослых. Именно они не привили ребёнку навыков безопасности на дорогах, а иногда и намеренно поставили под угрозу его жизнь и здоровье. Это касается тех родителей, которые дарят своим детям вело-мототранспорт или разрешают на нём кататься.
С участием этой категории в прошлом году произошло 68 ДТП: два ребёнка погибли и 68 травмированы. В этом году обстановка с детским травматизмом на дорогах также продолжает оставаться сложной. С начала года уже произошло 21 ДТП с участием детей, в результате которых 28 детей получили травмы.