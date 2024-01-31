В Кузбассе на 2% выросло число ДТП с участием детей

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Кузбасса Татьяна Моторина отметила, что ответственность за совершение всех ДТП с участием детей полностью лежит на взрослых. Именно они не привили ребёнку навыков безопасности на дорогах, а иногда и намеренно поставили под угрозу его жизнь и здоровье. Это касается тех родителей, которые дарят своим детям вело-мототранспорт или разрешают на нём кататься.