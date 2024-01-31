Минпросвещения: На уроках труда в российских школах будут изучать робототехнику и 3D-моделирование

«Очень важно, что учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий с учетом реалий конкретного региона. Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули. Школьники также будут учиться работать с автоматизированными системами, узнают о технологии обработки пищевых продуктов, на практике смогут попробовать себя в компьютерной графике и робототехнике», — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Как уточнили в пресс-службе, федеральная программа по учебному предмету «Труд» для учащихся средней школы предусматривает обязательный для изучения модуль и модуль по выбору. Так, обязательными для изучения будут модуль «Производство и технологии», модуль «Технологии обработки и пищевых продуктов», модуль «Компьютерная графика. Черчение», модуль «Робототехника», модуль «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». В вариативном модуле — «Животноводство», «Растениеводство».
«На уровне начального общего образования данный учебный предмет изучается в объеме 135 часов, 1−4 класс по 34 часа (1 час неделю). На уровне основного общего образования общее количество часов, рекомендованных для изучения учебного предмета — 272 часа, 5,6,7 классы по 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс — 34 часа (1 час в неделю), 9 класс — 34 часа (1 час в неделю)», — пояснили в ведомстве.
В министерстве отметили, что школы вправе самостоятельно определять наименование и последовательность изучения модулей, а также могут быть разработаны дополнительные вариативные модули в зависимости от социально-экономических потребностей региона.
Учебный предмет «Труд» станет обязательным для учащихся начальной и средней школы с 1 сентября 2024 года.