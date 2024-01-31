Минпросвещения: На уроках труда в российских школах будут изучать робототехнику и 3D-моделирование

«Очень важно, что учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий с учетом реалий конкретного региона. Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули. Школьники также будут учиться работать с автоматизированными системами, узнают о технологии обработки пищевых продуктов, на практике смогут попробовать себя в компьютерной графике и робототехнике», — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.