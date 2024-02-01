Суд вынес приговор трём фигурантам по делу шахты «Листвяжная»

Как сообщает следственный комитет Кузбасса, накануне вынесли приговор фигурантам дела по шахте «Листвяжной», где осенью 2021 года погиб 51 человек. Виновными признали главного госинспектора Беловского отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова, старшего механика и ведущего инженера ООО «Шахта Листвяжная» Илью Смирнова и Артёма Чашкина.
Так, Чашкин признан виновным в нарушении правил эксплуатации автоматизированной системы управления, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ, Винокуров — в организации указанного преступления, Смирнов — в подстрекательстве к совершению преступления.
Следствие установило, что экс-сотрудники Ростехнадзора Вячеслав Семыкин (он умер из-за болезни) и Сергей Винокуров потребовали от старшего механика по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы «Листвяжной» Ильи Смирнова внести в архив базы данных сведения о том, что они якобы проверяли шахту за неделю до трагедии. Согласившись, Смирнов по телефону уговорил инженера отдела информационных технологий Артема Чашкина внести данные изменения.
Вину признали все, кроме Винокурова. Ему назначили 6 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать некоторые должности на 2 года 6 месяцев, Смирнову и Чашкину — 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Меру пресечения им изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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