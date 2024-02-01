Суд вынес приговор трём фигурантам по делу шахты «Листвяжная»

Вину признали все, кроме Винокурова. Ему назначили 6 лет исправительной колонии общего режима с лишением права занимать некоторые должности на 2 года 6 месяцев, Смирнову и Чашкину — 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Меру пресечения им изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.