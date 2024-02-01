Реклама лекарств и БАДов на ТВ и радио будет строго регулироваться

О строгом упорядочении рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок говорится в указе Шавката Мирзиёева, посвященного дополнительным мерам регулирования фармацевтической сферы и обеспечению населения качественными и безопасными лекарствами.
Минздрав будет выдавать специальное заключение на контент, созданный для рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок на телерадиоканалах, — в ротацию реклама сможет попасть только после одобрения министерства.
Порядок выдачи заключения должен быть разработан до мая 2024 года, а в силу эта норма вступит с 1 июля 2024 года.
Кроме того, Минздрав создаст серию документальных или художественных фильмов и социальных рекламных роликов о тяжелых последствиях самолечения и его опасности для жизни человека.
Планируется, что социальные ролики будут на постоянной основе демонстрироваться в СМИ для того, чтобы разъяснять жителям страны опасность самовольного приема препаратов, а также лечения, неконтролируемого врачами.