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Реклама лекарств и БАДов на ТВ и радио будет строго регулироваться

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июля реклама лекарственных средств и биологически активных добавок сможет попасть в эфир телерадиоканалов только по заключению Минздрава, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента..
Источник: Podrobno.uz

О строгом упорядочении рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок говорится в указе Шавката Мирзиёева, посвященного дополнительным мерам регулирования фармацевтической сферы и обеспечению населения качественными и безопасными лекарствами.

Минздрав будет выдавать специальное заключение на контент, созданный для рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок на телерадиоканалах, — в ротацию реклама сможет попасть только после одобрения министерства.

Порядок выдачи заключения должен быть разработан до мая 2024 года, а в силу эта норма вступит с 1 июля 2024 года.

Кроме того, Минздрав создаст серию документальных или художественных фильмов и социальных рекламных роликов о тяжелых последствиях самолечения и его опасности для жизни человека.

Планируется, что социальные ролики будут на постоянной основе демонстрироваться в СМИ для того, чтобы разъяснять жителям страны опасность самовольного приема препаратов, а также лечения, неконтролируемого врачами.

экономика