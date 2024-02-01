Премьера «Взломанного» и концерт-лекция в музее: куда сходить в выходные 3−4 февраля в Самаре

В Самаре в ближайшие выходные синоптики прогнозируют ветреную погоду с мокрым снегом. Однако она никак не повлияет на насыщенную культурную программу в городе. Рассказываем, куда сходить 3 и 4 февраля 2024 года в Самаре.
КОНЦЕРТЫ
Концерт к юбилею Арама Хачатуряна.
Когда: 3 февраля, 18.30.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 600−1300 ₽
К 120-летию со дня рождения композитора Арама Хачатуряна в филармонии сыграют Академический симфонический оркестр и Кирилл Солдатов (труба). Прозвучит музыка из балетов «Спартак», «Гаянэ» и др. 12+
Концерт-лекция «Духовики Самары».
Когда: 4 февраля, 16.00.
Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 300−400 ₽
Концерт-лекция «Духовики в Самаре» (6+) — рассказ об истории духового образования в Самаре. Он будет проиллюстрирован музыкальными номерами. Прозвучат флейта, фагот, гобой, тромбон, труба. В программе: А. Дютийе, Р. Глиэр, В. Беллини и другие.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Аленький цветочек».
Когда: 3 февраля, 11.00.
Где: театр «Витражи» (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: 300−500 ₽
Младшая дочь купца попросила его привезти аленький цветочек. Много странствовал батюшка, чтобы угодить любимице, и нашел диковинный цветок. Но хозяин цветка, страшное чудище заморское, предлагает купцу страшный выбор… Сказка (6+) Сергея Аксакова непременно убедит в том, что чудеса происходят на самом деле, а любовь и доброта всегда побеждают.
«Конек-горбунок».
Когда: 4 февраля, 10.30, 13.00.
Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95).
Билеты: 450 ₽
В спектакле (6+) по сказке Петра Ершова создатели попытались представить — что было бы, если сказку «Конек-Горбунок» и в самом деле сочиняли два поэта. Юный гимназист Ершов и блистательный Пушкин в расцвете своих творческих сил. Это допущение удивительным образом перекликается и с сюжетом самой сказки, где герою Ивану помогает сказочный Конек-Горбунок.
СПЕКТАКЛИ
«Плохие парни».
Когда: 3 февраля, 18.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1000−2500 ₽
Изысканная комедия «Плохие парни» (16+) — это полтора часа смеха. Двое мужчин на сцене думают, что их не слышат. Тут будет и смех, и «ай, да молодцы, как точно подмечено, прям про меня». В ролях — Андрей Ковалев и Андрей Носков.
«По дороге к страусам».
Когда: 3 февраля, 18.00.
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: 450−900 ₽
Герой спектакля «По дороге к страусам» (15+) — молодой человек, только что окончивший школу. Он пока сам не знает, чего хочет, но точно знает, чего не приемлет в жизни. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает самых разных людей — и плохих, и хороших, и, конечно, — свою любовь.
«Взломанный».
Когда: 4 февраля, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500−600 ₽
Премьера! «Взломанный» (16+) — монолог героя о нелегком выборе в его жизни. Он вспоминает важные события детства и юности и принимает свое последнее решение — записать видеоблог. Во время записи к нему обращается организация с предложением сыграть в странную игру…
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Экскурсия по выставке произведений Петрова-Водкина.
Когда: 3 февраля, 15.00, 4 февраля, 14.00.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 300−500 ₽
Выставку живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея продлили до 12 февраля, поэтому художественный музей приглашает всех желающих посетить экскурсии на предстоящих выходных.
Экскурсия по выставке «Голубая роза».
Когда: 4 февраля, 14.00.
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 200−400 ₽
На экскурсии по выставке работ художников «Голубой розы» посетители увидят знаменитые произведения представителей русского авангардизма. Гости узнают об обстоятельствах, при которых создавались те или иные работы, и о жизненных перипетиях творцов.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция «Разрушение древесины в памятниках истории и культуры».
Когда: 3 февраля, 16.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 15).
Билеты: 250 ₽
Художник-реставратор Анна Толстова увлекательно расскажет о самых опасных разрушениях деревянных изделий. Количество мест на лекцию ограничено.
Мастер-класс «Рисование текстурной пастой».
Когда: 3 февраля, 16.00.
Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).
Билеты: 1000 ₽
Художник Наталья Каштанова приглашает создать под ее руководством картину на холсте 20×30. Вы сможете сами сделать текстурную пасту и нарисовать с ее помощью красивый рисунок, который станет прекрасным украшением любого интерьера.