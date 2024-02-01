Премьера «Взломанного» и концерт-лекция в музее: куда сходить в выходные 3−4 февраля в Самаре

Герой спектакля «По дороге к страусам» (15+) — молодой человек, только что окончивший школу. Он пока сам не знает, чего хочет, но точно знает, чего не приемлет в жизни. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает самых разных людей — и плохих, и хороших, и, конечно, — свою любовь.