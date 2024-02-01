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Премьера «Взломанного» и концерт-лекция в музее: куда сходить в выходные 3−4 февраля в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на выходные 3—4 февраля 2024 года в Самаре, куда сходить и сколько это стоит.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре в ближайшие выходные синоптики прогнозируют ветреную погоду с мокрым снегом. Однако она никак не повлияет на насыщенную культурную программу в городе. Рассказываем, куда сходить 3 и 4 февраля 2024 года в Самаре.

КОНЦЕРТЫ 3—4 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Концерт к юбилею Арама Хачатуряна.

Когда: 3 февраля, 18.30.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 600−1300 ₽

К 120-летию со дня рождения композитора Арама Хачатуряна в филармонии сыграют Академический симфонический оркестр и Кирилл Солдатов (труба). Прозвучит музыка из балетов «Спартак», «Гаянэ» и др. 12+

Концерт-лекция «Духовики Самары».

Когда: 4 февраля, 16.00.

Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 300−400 ₽

Концерт-лекция «Духовики в Самаре» (6+) — рассказ об истории духового образования в Самаре. Он будет проиллюстрирован музыкальными номерами. Прозвучат флейта, фагот, гобой, тромбон, труба. В программе: А. Дютийе, Р. Глиэр, В. Беллини и другие.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 3—4 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«Аленький цветочек».

Когда: 3 февраля, 11.00.

Где: театр «Витражи» (ул. Льва Толстого, 94).

Билеты: 300−500 ₽

Младшая дочь купца попросила его привезти аленький цветочек. Много странствовал батюшка, чтобы угодить любимице, и нашел диковинный цветок. Но хозяин цветка, страшное чудище заморское, предлагает купцу страшный выбор… Сказка (6+) Сергея Аксакова непременно убедит в том, что чудеса происходят на самом деле, а любовь и доброта всегда побеждают.

«Конек-горбунок».

Когда: 4 февраля, 10.30, 13.00.

Где: Самарский театр кукол (ул. Самарская, 95).

Билеты: 450 ₽

В спектакле (6+) по сказке Петра Ершова создатели попытались представить — что было бы, если сказку «Конек-Горбунок» и в самом деле сочиняли два поэта. Юный гимназист Ершов и блистательный Пушкин в расцвете своих творческих сил. Это допущение удивительным образом перекликается и с сюжетом самой сказки, где герою Ивану помогает сказочный Конек-Горбунок.

СПЕКТАКЛИ 3—4 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

«Плохие парни».

Когда: 3 февраля, 18.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 1000−2500 ₽

Изысканная комедия «Плохие парни» (16+) — это полтора часа смеха. Двое мужчин на сцене думают, что их не слышат. Тут будет и смех, и «ай, да молодцы, как точно подмечено, прям про меня». В ролях — Андрей Ковалев и Андрей Носков.

«По дороге к страусам».

Когда: 3 февраля, 18.00.

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).

Билеты: 450−900 ₽

Герой спектакля «По дороге к страусам» (15+) — молодой человек, только что окончивший школу. Он пока сам не знает, чего хочет, но точно знает, чего не приемлет в жизни. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает самых разных людей — и плохих, и хороших, и, конечно, — свою любовь.

«Взломанный».

Когда: 4 февраля, 18.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 500−600 ₽

Премьера! «Взломанный» (16+) — монолог героя о нелегком выборе в его жизни. Он вспоминает важные события детства и юности и принимает свое последнее решение — записать видеоблог. Во время записи к нему обращается организация с предложением сыграть в странную игру…

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 3—4 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Экскурсия по выставке произведений Петрова-Водкина.

Когда: 3 февраля, 15.00, 4 февраля, 14.00.

Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: 300−500 ₽

Выставку живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея продлили до 12 февраля, поэтому художественный музей приглашает всех желающих посетить экскурсии на предстоящих выходных.

Экскурсия по выставке «Голубая роза».

Когда: 4 февраля, 14.00.

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 200−400 ₽

На экскурсии по выставке работ художников «Голубой розы» посетители увидят знаменитые произведения представителей русского авангардизма. Гости узнают об обстоятельствах, при которых создавались те или иные работы, и о жизненных перипетиях творцов.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 3—4 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.

Лекция «Разрушение древесины в памятниках истории и культуры».

Когда: 3 февраля, 16.00.

Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 15).

Билеты: 250 ₽

Художник-реставратор Анна Толстова увлекательно расскажет о самых опасных разрушениях деревянных изделий. Количество мест на лекцию ограничено.

Мастер-класс «Рисование текстурной пастой».

Когда: 3 февраля, 16.00.

Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).

Билеты: 1000 ₽

Художник Наталья Каштанова приглашает создать под ее руководством картину на холсте 20×30. Вы сможете сами сделать текстурную пасту и нарисовать с ее помощью красивый рисунок, который станет прекрасным украшением любого интерьера.

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