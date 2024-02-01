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Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации.
Источник: © РИА Новости

«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — сказал глава государства.

Он вручил патриарху букет белых роз.

«Спасибо вам за ваши труды», — добавил Путин.

Предстоятель РПЦ согласился, что время прошло очень быстро.

«Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государствнных отношений, благодаря чему удалось достичь того, что в прошлом и представить невозможно. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается», — сказал он.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента за поддержку граждан России и помощь самой церкви как институции.

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация. В Русской церкви этот день отмечается как праздник, патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников.

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