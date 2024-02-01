Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

«Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государствнных отношений, благодаря чему удалось достичь того, что в прошлом и представить невозможно. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается», — сказал он.