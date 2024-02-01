Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — сказал глава государства.
Он вручил патриарху букет белых роз.
«Спасибо вам за ваши труды», — добавил Путин.
Предстоятель РПЦ согласился, что время прошло очень быстро.
«Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государствнных отношений, благодаря чему удалось достичь того, что в прошлом и представить невозможно. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается», — сказал он.
Патриарх Кирилл поблагодарил президента за поддержку граждан России и помощь самой церкви как институции.
Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация. В Русской церкви этот день отмечается как праздник, патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников.