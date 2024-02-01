В Приморье заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога

«Призываем вас соблюдать меры неспецифической профилактики. Мыть руки после пребывания на улице, после чихания и кашля. Помните, что ваше здоровье — в ваших руках. Используйте маски, особенно в местах большого скопления людей. Не занимайтесь самолечением, гуляйте, дышите воздухом и будьте здоровы», — сказала ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.