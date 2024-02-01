В Приморье заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидпорога

В Приморье за период с 22 января по 28 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрировалась ниже уровня эпидемического порога. Небольшое превышение зафиксировали лишь в возрастной группе подростков от 15 лет, сообщили ИА PrimaMedia в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Полное закрытие образовательного процесса зарегистрировано в одном детском саду Хасанского района. Частично приостановлен образовательный процесс в некоторых группах детских садов во Владивостоке, Артёме, Надеждинске, Дальнегорске, Лесозаводске, Дальнереченске, Шкотовском и Кавалеровском районах.
«Призываем вас соблюдать меры неспецифической профилактики. Мыть руки после пребывания на улице, после чихания и кашля. Помните, что ваше здоровье — в ваших руках. Используйте маски, особенно в местах большого скопления людей. Не занимайтесь самолечением, гуляйте, дышите воздухом и будьте здоровы», — сказала ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.
Напомним, в октябре 2023 года в России был установлен новый рекорд по заболеваемости коклюшем — 7,2 тысячи случаев, что в 17,3 раза превышает данные октября 2022 года. На прошлой неделе выявлен рост случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19.