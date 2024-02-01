Москвичи запросили около 84 млн выписок о недвижимости в 2023 году

В настоящее время выписку из ЕГРН можно запросить как в бумажной, так и в электронной форме, независимо от места нахождения объекта недвижимости. При онлайн-получении сведения заверяются электронной подписью и имеют такую же юридическую силу, как и бумажный документ. В бумажном виде выписка предоставляется в офисах госуслуг «Мои документы». Получить общедоступные сведения из ЕГРН в электронном виде может любое заинтересованное лицо, воспользовавшись сервисами Росреестра и Роскадастра, либо Единым порталом государственных и муниципальных услуг.