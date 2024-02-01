В Башкирии дали официальный старт Году семьи

Также в церемонии открытия Года семьи приняли участие руководитель администрации Главы республики Максим Забелин, вице-премьер правительства РБ — министр финансов Лира Игтисамова, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, другие руководители министерств и ведомств региона.
С приветственным словом к собравшимся в формате видеообращения обратилась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что тематический год будет связан со значительными решениями в сфере поддержки семей с детьми.
«Соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, помощь беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это наши с вами приоритеты. За последние 20 лет число многодетных семей выросло более чем в два раза, сегодня в них растут 7,4 млн детей. В этом году предстоит подготовить большой стратегический документ, который определит семейную и демографическую политику России до конца 2030 года. При подготовке документа мы будем опираться и на опыт регионов», — рассказала в видеообращении Татьяна Голикова.
Открывая Год семьи в Башкирии, Максим Забелин отметил, что на данный момент в республике живет более 59 тысяч многодетных семей. По их количеству республика первая в Приволжском федеральном округе и на 7 месте в России.
«То, что 2024 год объявлен Годом семьи — это очень важное решение для всех нас. Именно в семье закладываются основы личности, нравственные ценности, уважение к родному языку, истории, культуре, Отечеству. Семья — это основа государства и общества, а для каждого из нас это главная опора и любимый с детства круг самых дорогих для нас людей. Пользуясь возможностью, я благодарю каждую семью, каждого из вас за то, что вы являетесь ярким примером для всех нас. Ваш нелёгкий труд, взаимная ответственность за своих близких вызывает большое уважение. В Год семьи мы сосредоточим наши усилия на развитие института семьи, семейных отношений. Главное, чтобы в нашей республике стало больше крепких и счастливых семей», — подчеркнул Максим Забелин, предваряя церемонию награждения участников торжества.
Гульназ и Айнур Курманаевы приехали на открытие Года семьи из Давлекановского района. В конце прошлого года многодетная мама указом президента страны была удостоена высокой госнаграды — звания «Мать-героиня». Супруги воспитывают одиннадцать детей, пятеро сыновей и шесть дочерей. Все хорошо учатся, занимаются спортом.
Гульназ Фаиловна, у которой, казалось бы, и так много забот, активно занимается общественной работой. Она руководит Центром защиты семьи, материнства и детства «Нурсултан», возглавляет районный женсовет, состоит в республиканском родительском совете, общественном совете Давлекановского района и совете союза «Родительская палата». И входит в экспертный состав Молодёжного парламента при Госдуме России.
«Счастье не в деньгах и не в их количестве, а в семье. Моя семья — это моё богатство. Все 11 наших детей родились здоровыми, прекрасно справляются в школе», — призналась «Мать-героиня» в интервью корреспонденту «Башинформа».
Представитель древнего арабского этноса из государства Йемен Аль-Сурури Яхья Мохамед и башкирка из Уфы Галия Давлетбаева счастливы вместе почти 24 года. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении супругов медалью ордена «Родительская слава». Многодетная семья удостоена высокой государственной награды «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Сегодня супруги — родители 6 детей. Галия Салаватовна работает воспитателем в детском саду № 292 Уфы, ведет группу семейного воспитания. Такая форма предусматривает присмотр за детьми на дому. Сейчас у нее в группе трое малышей, включая ее собственных детей 6-летнего Юсуфа и 3-месячного малыша Юнуса.
Яхья Мохамед — примерный семьянин. Много лет ведет собственный бизнес в области изготовления кондитерских изделий, прилагая, все усилия для финансового благополучия своей семьи. При этом принимает активное участие в воспитании детей, приучает детей к дисциплине и порядку.
В семье у каждого из детей есть свои обязанности, если старшие ребята помогают отцу, то девочки — школьницы Амаль и Джаннат, поддерживают маму на кухне, ухаживают за младшими мальчишками. Уважение и забота друг о друге — главные жизненные ориентиры для семьи.
«Без этого в многодетной семье никак, главное — это порядок и дисциплина, но и, конечно же, любовь и взаимовыручка. Часто у меня спрашивают, как вы ладите с супругом, вы ведь воспитаны в совершенно разных культурах. Действительно, это может быть проблемой в самом начале семейной жизни, но, если люди любят друг друга, все преодолимо. Сейчас, спустя много лет, нас гораздо большее объединяет. В первую очередь, это наши дети, общие ценности, — признается многодетная мама. — Старшие дети уже студенты, учатся в других городах, но часто приезжают в родную Уфы, навестить нас, пообщаться с друзьями. Мохамед осваивает юридическую специальность в одном из вузов Екатеринбурга, Сулейман — готовится стать дипломатом в Казанском госуниверситете. Девочки, еще учатся в школе, занимаются спортом, активно участвуют в общественной жизни».
По данным регионального минтруда, многие родители из Башкирии за свой непростой труд по воспитанию детей отмечены государственными наградами и получили материальное поощрение. Например, высшее родительское звание «Мать-героиня» с единовременной денежной выплатой в 1 млн рублей присвоено 6 женщинам из республики. Орденом «Родительская слава» с денежным поощрением 500 тыс. рублей отмечены 10 семей, медалью ордена «Родительская слава» с денежным вознаграждением в 200 тыс. рублей награждены 19 супружеских пар. Еще в 1998 году в Башкирии учреждена медаль «Материнская слава». Ей отмечены более 9 тыс. женщин республики, воспитывающие 5 и более детей. Они получают единовременную выплату в сумме 50 тыс. рублей.
Участниками сегодняшнего мероприятия также стал молодая семейная пара из Башкирии — Загир и Юля Сафаргалины. 23 января молодожёны приняли участие в церемонии зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России» с участием президента Владимира Путина на главной сцене ВДНХ в Москве.
Наконец сегодня «Семейный очаг» прибыл в Уфу. Огонь в специальной лампаде внесли в зал супруги Лилия и Ильнур Махмутовы — многократные участники и победители различных конкурсов и проектов.
В семье Махмутовых трое детей: Ильясу — 10 лет, Арслану — 8 лет, Асель — 4 года. Им с детства прививаются любовь и уважение друг к другу, к близким, к родине, к труду, к своим традициям. Семья многократно и с большим успехом участвовала в различных конкурсах и проектах. Они победители регионального и федерального этапов конкурса «Семья года», участники дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», конкурса профессиональных династий, а также участники проекта «Семья — основа мира» в Республике Башкортостан.
«Секрет нашего семейного счастья, вовсе и не секрет, а всем известная истина. Главное в семье — это любовь и уважение к друг другу и конечно же преемственность. Мы с супругой в первую очередь ориентируемся на своих родителей, которые служат для нас примером», — поделился глава семейства Махмутовых.
Добавим, что в Башкирии уделяется большое внимание поддержке семьи. Вообще, в республике тематический год, посвященный семье, уже третий по счету. Так, 2008 год в Башкирии был дважды семейным (у нас его объявили Годом семейных ценностей), 2018 год был объявлен в регионе Годом семьи. 2024 год стал в Башкирии Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, что можно считать логическим продолжением общефедерального Года семьи.
Беспрецедентные меры поддержки реализуются в Башкирии для семей участников СВО. Сегодня действуют почти 40 мер и разрабатываются новые. Среди наиболее востребованных: бесплатное горячее питание для школьников, предоставление мест в детсадах вне очереди, бесплатные кружки и секции, бесплатное обучение в колледжах и многое другое. Подробный список — здесь.
Башкирия активно модернизирует инфраструктуру образовательных учреждений. С 2019 года построено 48 детских садов, 42 школы, в том числе 15 совмещенных с детским садом. Создано более 20 тыс. ученических мест и 9 тыс. мест для дошкольников. По федеральной программе за последние два года отремонтировано 140 зданий школ, из них 103 — сельских. Вместе с этим создаются условия, чтобы талантливые ребята поступали в вузы Башкирии.
Наряду со школами и детсадами в Башкирии открываются ФАПы и новые поликлиники, в городах и районах появляются современные детские площадки, парки, развлекательные и спортивные центры — все необходимое для жизни и благоприятного настоящего и будущего детей и их родителей. В республике создаются условия для семейного досуга. Мероприятия «Семейные выходные», «Семейные игры», разнообразные конкурсы («Семья года» и другие) востребованы и любимы жителями региона.