В Башкирии дали официальный старт Году семьи

«Без этого в многодетной семье никак, главное — это порядок и дисциплина, но и, конечно же, любовь и взаимовыручка. Часто у меня спрашивают, как вы ладите с супругом, вы ведь воспитаны в совершенно разных культурах. Действительно, это может быть проблемой в самом начале семейной жизни, но, если люди любят друг друга, все преодолимо. Сейчас, спустя много лет, нас гораздо большее объединяет. В первую очередь, это наши дети, общие ценности, — признается многодетная мама. — Старшие дети уже студенты, учатся в других городах, но часто приезжают в родную Уфы, навестить нас, пообщаться с друзьями. Мохамед осваивает юридическую специальность в одном из вузов Екатеринбурга, Сулейман — готовится стать дипломатом в Казанском госуниверситете. Девочки, еще учатся в школе, занимаются спортом, активно участвуют в общественной жизни».