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Четыре новых туристических жд/маршрута откроют в Нижегородской области в 2024 году

Два из них будут мультимодальными.

Новые туристические железнодорожные маршруты запустят в Нижегородской области в 2024 году. Поезда будут курсировать по четырем различным направлениям, сообщает пресс служба Горьковской магистрали.

В этом году будет реализован тематический образовательный проект по маршруту Нижний Новгород — Арзамас. Очевидно, что это направление пользуется спросом у путешественников, ведь только за 2023 год на ретропоезде до Арзамаса прокатились семь тысяч человек!

Также начнет ходить туристический поезд до Сеймы. Эта железнодорожная станция находится в городе Володарске, где расположена знаменитая летняя дача купца Бугрова. Здесь, утопая в зелени могучих лип и лиственниц, спрятался самый настоящий деревянный терем, будто сошедший со страниц русских народных сказок. Это сейчас здесь музей, а в 19 веке это была дача крупного нижегородского купца-промышленника и мецената Николая Бугрова, которая находилась на территории одной из крупнейших в стране мукомольных мельниц. По соседству находится известная в регионе птицефабрика.

В ближайшие месяцы планируется наладить курсирование туристических поездов по мультимодальным маршрутам Нижний Новгород — Ужовка — Большое Болдино и Нижний Новгород — Киселиха — Городец. Это позволит нижегородцам и туристам посетить исторические объекты архитектуры, входящие в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Продолжат свое движение пригородные поезда и по уже полюбившимся направлениям в рамках ретротура Нижний Новгород — Арзамас — Нижний Новгород и тематического тура «Полярный экспресс» до Семёнова.

Как отметили на ГЖД, развитие пригородного туризма является одной из важных задач Горьковской магистрали, поэтому для данных маршрутов закупается современный подвижной состав отечественного производства.

РЖД
туризм и отдых