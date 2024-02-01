Четыре новых туристических жд/маршрута откроют в Нижегородской области в 2024 году

Также начнет ходить туристический поезд до Сеймы. Эта железнодорожная станция находится в городе Володарске, где расположена знаменитая летняя дача купца Бугрова. Здесь, утопая в зелени могучих лип и лиственниц, спрятался самый настоящий деревянный терем, будто сошедший со страниц русских народных сказок. Это сейчас здесь музей, а в 19 веке это была дача крупного нижегородского купца-промышленника и мецената Николая Бугрова, которая находилась на территории одной из крупнейших в стране мукомольных мельниц. По соседству находится известная в регионе птицефабрика.