Четыре новых туристических жд/маршрута откроют в Нижегородской области в 2024 году

Новые туристические железнодорожные маршруты запустят в Нижегородской области в 2024 году. Поезда будут курсировать по четырем различным направлениям, сообщает пресс служба Горьковской магистрали.
В этом году будет реализован тематический образовательный проект по маршруту Нижний Новгород — Арзамас. Очевидно, что это направление пользуется спросом у путешественников, ведь только за 2023 год на ретропоезде до Арзамаса прокатились семь тысяч человек!
Также начнет ходить туристический поезд до Сеймы. Эта железнодорожная станция находится в городе Володарске, где расположена знаменитая летняя дача купца Бугрова. Здесь, утопая в зелени могучих лип и лиственниц, спрятался самый настоящий деревянный терем, будто сошедший со страниц русских народных сказок. Это сейчас здесь музей, а в 19 веке это была дача крупного нижегородского купца-промышленника и мецената Николая Бугрова, которая находилась на территории одной из крупнейших в стране мукомольных мельниц. По соседству находится известная в регионе птицефабрика.
В ближайшие месяцы планируется наладить курсирование туристических поездов по мультимодальным маршрутам Нижний Новгород — Ужовка — Большое Болдино и Нижний Новгород — Киселиха — Городец. Это позволит нижегородцам и туристам посетить исторические объекты архитектуры, входящие в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Продолжат свое движение пригородные поезда и по уже полюбившимся направлениям в рамках ретротура Нижний Новгород — Арзамас — Нижний Новгород и тематического тура «Полярный экспресс» до Семёнова.
Как отметили на ГЖД, развитие пригородного туризма является одной из важных задач Горьковской магистрали, поэтому для данных маршрутов закупается современный подвижной состав отечественного производства.