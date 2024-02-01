МЧС Узбекистана отреагировало на слухи о грядущем 12-бальном землетрясении в Алматы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отреагировало на слухи о грядущем 12-бальном землетрясении в Алматы. В ведомстве отметили, что для этого нет оснований, сообщает корреспондент Podrobno.uz.