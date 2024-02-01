МЧС Узбекистана отреагировало на слухи о грядущем 12-бальном землетрясении в Алматы

Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что в Алматы в ближайшие дни ожидается землетрясение силой 12 баллов.
«Невозможно предсказать точное время и местоположение землетрясения, которое может произойти. По этой причине МЧС просит граждан не беспокоиться», — отметили в пресс-службе министерства.
Также в ведомстве заявили, что результаты наблюдений Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС свидетельствуют об отсутствии изменений в земной коре, способных вызвать такое сильное землетрясение.
Напомним, что в ночь с 22 по 23 января на пограничной области Китая и Кыргызстана происходили неоднократные землетрясения. Подземные толчки дошли до трех районов Узбекистана.