В Хабаровском крае появилась еще одна ледовая переправа

Ее создали для нужд лесоперерабатывающего предприятия. Находится она на реке Амур в районе поселка Черный Мыс на 114 километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре.
На переправе соблюдены все меры безопасности: установлены знаки и спасательный пост. По ней может проехать техника весом до 40 тонн. Объект поставлен на учет в МЧС. Всего в крае уже действует 24 переправы.
Ведомство напоминает — переходить водоемы можно только по разрешенным местам! Передвигаться там, где нет наблюдения, опасно для вашей жизни!