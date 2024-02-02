Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 2 февраля

Недавно хабаровские социальные сети всколыхнули фотографии со школы в Некрасовке. Там дети пожаловались на невкусную еду. Мало того, что она была невкусной и непривлекательной внешне, в макаронах обнаружили червей, а в йогурте — таракана. Роспотребнадзор начал проверку, которая дала неутешительные результаты.
В Биробиджане практически сразу после родов умерла женщина. С гражданским мужем они планировали узаконить отношения после рождения сына, но этого сделать так и не получится. Молодая мама скончалась спустя несколько дней после появления ребенка на свет. Она успела лишь придумать имя малышу.
Жителям Хабаровского края показали тизер фильма «Золото Умальты», который вот уже скоро выйдет на больших экранах. Он рассказывает об одном из самых громких ограблений прошлого века, когда пропали практически полтонны золота. Все это происходило в Верхнебуреинском районе.