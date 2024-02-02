Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 2 февраля

В Биробиджане практически сразу после родов умерла женщина. С гражданским мужем они планировали узаконить отношения после рождения сына, но этого сделать так и не получится. Молодая мама скончалась спустя несколько дней после появления ребенка на свет. Она успела лишь придумать имя малышу.