Во Владивостоке временно закрыт проезд по Всеволода Сибирцева

2 февраля в 01.15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного трехквартирного жилого дома на улице Всеволода Сибирцева. В результате пожара огнем повреждены крыша и второй этаж дома на площади около 300 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.