Во Владивостоке временно закрыт проезд по Всеволода Сибирцева

Во Владивостоке временно ограничен проезд по улице Всеволода Сибирцева. Ночью, 2 февраля, здесь произошел пожар в двухэтажном доме. Сейчас специалисты МЧС ведут проливку оставшихся очагов возгорания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) МКУ «Центр организации дорожного движения».
Автомобилистов просят пользоваться объездными путями.
2 февраля в 01.15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного трехквартирного жилого дома на улице Всеволода Сибирцева. В результате пожара огнем повреждены крыша и второй этаж дома на площади около 300 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.