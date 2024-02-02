Красноярские полицейские и благотворители помогают нуждающимся семьям. Об этом рассказали в краевом МВД.
Полиция Красноярья посетила склад благотворительного проекта «Тотемка» и разгрузила «ящик добра».
Установленный в фойе здания краевого Главка специальный ящик для сбора вещей благотворительного проекта «Тотемка» регулярно пополняется одеждой для взрослых и детей, обувью, игрушками для малышей, книгами и настольными играми.
Накануне сотрудники полиции собрали накопившиеся в ящике вещи, загрузили в микроавтобус и отправились на склад благотворительного проекта. После тщательной сортировки все это будет передано семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всему нашему краю.
«Ящик добра» находится на первом этаже главного управления со стороны пр. Мира. Присоединиться к акции может каждый. Подробнее об адресах, куда можно принести вещи, можно узнать по ссылке.
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