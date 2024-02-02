Красноярские полицейские и благотворители помогают нуждающимся семьям

Накануне сотрудники полиции собрали накопившиеся в ящике вещи, загрузили в микроавтобус и отправились на склад благотворительного проекта. После тщательной сортировки все это будет передано семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всему нашему краю.