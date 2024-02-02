В январе с Ленинского района Красноярска вывезли 8 КамАЗов покрышек

В январе с территории Ленинского района Красноярска вывезли восемь КамАЗов покрышек. Об этом рассказали в мэрии. Это примерно 90 кубометров опасных отходов.
Больше всего покрышек находилось на Тобольской, Мичурина, Волгоградской, Контейнерной, Паровозной, Красрабе и некоторых других улицах.
Правильно утилизировать покрышки должны их владельцы. Их нельзя выбрасывать в мусорный бак или на свалку. Их необходимо сдавать в специализированные пункты.
В Красноярске покрышки можно сдать в следующие организации:
ООО «Вип Вижен» (Красноярский завод резиновой крошки), ул. Красной Звезды, 1 стр. 13. Тел.: 280−50−12.
ООО «Вторшина» (ул. Айвазовского, 6). Окрашенные, с мусором, горелые не принимаются. Тел.: 8908−224−70−42.
За неправильную утилизацию покрышек грозит штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей физлицам и от 50 до 100 тысяч рублей — юрлицам.
«Если жители стали свидетелями, как выбрасывают покрышки у дороги, в лесу или на другой общественной территории, то необходимо обратиться в полицию или направить материалы с фото, видеофиксацией правонарушения в администрацию Ленинского района для привлечения нарушителя к ответственности», — напоминают в администрации.
Ранее сообщалось о том, что в 2023 году более 3 тысяч покрышек убрали с улиц Центрального района Красноярска.