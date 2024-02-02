В январе с Ленинского района Красноярска вывезли 8 КамАЗов покрышек

«Если жители стали свидетелями, как выбрасывают покрышки у дороги, в лесу или на другой общественной территории, то необходимо обратиться в полицию или направить материалы с фото, видеофиксацией правонарушения в администрацию Ленинского района для привлечения нарушителя к ответственности», — напоминают в администрации.