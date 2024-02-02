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В Красноярске нашли двух пропавших 9-летних мальчиков

Они были обнаружены утром на остановке в Солнечном.
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске полицейские нашли двух пропавших девятилетних мальчиков. Об этом рассказали в МВД.

Мальчики пропали 1 февраля. Около девяти вечера в полицию поступило сообщение об их исчезновении. Родители пытались найти их самостоятельно, но не смогли.

Полицейские и волонтёры всю ночь искали двух второклассников. В итоге их утром обнаружили на остановке в микрорайоне Солнечный — о них сообщила прохожая. Их жизни и здоровью угроз нет.

Детей доставили в отдел. Выясняются обстоятельства их ухода.

Ранее сообщалось о том, что полиция искала 14-летнего подростка, который пропал 29 января. Подросток был найден.