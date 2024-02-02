В Красноярске нашли двух пропавших 9-летних мальчиков

В Красноярске полицейские нашли двух пропавших девятилетних мальчиков. Об этом рассказали в МВД.
Мальчики пропали 1 февраля. Около девяти вечера в полицию поступило сообщение об их исчезновении. Родители пытались найти их самостоятельно, но не смогли.
Полицейские и волонтёры всю ночь искали двух второклассников. В итоге их утром обнаружили на остановке в микрорайоне Солнечный — о них сообщила прохожая. Их жизни и здоровью угроз нет.
Детей доставили в отдел. Выясняются обстоятельства их ухода.
Ранее сообщалось о том, что полиция искала 14-летнего подростка, который пропал 29 января. Подросток был найден.