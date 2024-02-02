В омской колонии выбрали самую красивую и талантливую осуждённую

Первый этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» состоялся в омской колонии-поселении № 12. В конкурсе приняли участие три девушки. Они показали себя не только в традиционных конкурсах — визитка, творческий конкурс и модных показ, но и проявили свои кулинарные способности в конкурсе «Хозяюшка», а также представили танцы и традиции субъектов России.