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В омской колонии выбрали самую красивую и талантливую осуждённую

Конкурс красоты состоялся в колонии-поселении № 12.
Источник: УФСИН по Омской области

Первый этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» состоялся в омской колонии-поселении № 12. В конкурсе приняли участие три девушки. Они показали себя не только в традиционных конкурсах — визитка, творческий конкурс и модных показ, но и проявили свои кулинарные способности в конкурсе «Хозяюшка», а также представили танцы и традиции субъектов России.

Руководитель КП-12 Иван Эртман отметил, что такие конкурсы помогают сохранить в осуждённых женщинах их лучшие женские качества и таланты.

Жюри конкурса присудило победу 23-летней Полине Аховой. Видео о победительницей для участия в следующем этапе конкурса будет направлено во ФСИН России.

мода и красота