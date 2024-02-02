Красноярцам напомнили правила выбора детских лагерей отдыха

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 1 февраля стартовала запись детей на отдых, но далеко не все организаторы лагерей соблюдают законодательство. Некоторые начинают предлагать свои услуги, но получив перед этим санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарных норм и правил.
Также детский лагерь обязательно должен быть включен в региональный реестр. Список на 2024 год уже сформирован. Если организации в нем нет, она организует отдых детей и их оздоровление незаконно.
«Управление призывает не рисковать здоровьем и безопасностью детей, отдавая предпочтение лагерю только на основании яркой, привлекательной и многообещающей рекламы. Только совместными усилиями мы сможем обезопасить отдых наших детей. Поэтому при выборе детского летнего лагеря обязательно убедитесь в законности его функционирования. Если вы обнаружите лагеря, которые не зарегистрированы в реестре, но активно распространяют информацию о наборе детей — сообщите об этом нам», — попросили в Роспотребнадзоре.