Красноярцам напомнили правила выбора детских лагерей отдыха

«Управление призывает не рисковать здоровьем и безопасностью детей, отдавая предпочтение лагерю только на основании яркой, привлекательной и многообещающей рекламы. Только совместными усилиями мы сможем обезопасить отдых наших детей. Поэтому при выборе детского летнего лагеря обязательно убедитесь в законности его функционирования. Если вы обнаружите лагеря, которые не зарегистрированы в реестре, но активно распространяют информацию о наборе детей — сообщите об этом нам», — попросили в Роспотребнадзоре.