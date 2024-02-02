Сильный ветер и гололедица ожидаются в пятницу в Беларуси

МИНСК, 2 фев — Sputnik. В пятницу на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, в отдельных районах страны порывы ветра усилятся до 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный и порывистый ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, а также привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
В ведомстве также напоминают, что гололедица может увеличить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повысить риск травматизма населения.
По прогнозам Белгидромета, в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами по северу пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). В утренние часы местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха может колебаться от −1 до +5°С.
Прогноз погоды оп регионам
В Минске и Гомеле столбик термометра в пятницу поднимется до отмети +1…+3°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске и Могилеве немного холоднее — 0…+2°C. В областных центрах также ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Гродно и Бресте — схожие погодные условия, но ощутимо теплее: +2…+4°C и +3…+5°C соответственно, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный 5−10 м/с.