Омичам рассказали, кто может войти в дом без разрешения

Аварийный мастер. Он может войти в жилье в присутствии полицейского, чтобы устранить коммунальную поломку, если её причина кроется в запертой квартире. Во-первых, из-за проблем в запертой квартире без воды или отопления могут остаться другие собственники жилья, а это недопустимо по закону. А во-вторых, некоторые поломки, такие как проблемы с газовым оборудованием, могут представлять угрозу безопасности.