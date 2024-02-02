Омичам рассказали, кто может войти в дом без разрешения

Жильё человека является неприкосновенным, и входить туда без разрешения нельзя по закону. Однако, есть ряд должностных лиц, которые имеют право входить в дом без разрешения хозяина.
Полицейские. Они могут войти в дом, чтобы спасти человека, задержать преступника или остановить преступление, установить обстоятельства несчастного случая. Войти вместе с полицейским могут следователь и дознаватель. Причём полицейский при необходимости имеет право вскрыть квартиру.
Оперативник. Сотрудники ФСБ занимаются обеспечением нацбезопасности и, как и полицейские, имеют право вскрывать квартиры.
Спасатель. Они могут вскрыть квартиру, чтобы потушить пожар и спасти людей. При этом вскрывать квартиру спасатели могут, даже если у них есть подозрение на возгорание.
Судебный пристав. Они могут войти в жильё, чтобы арестовать имущество должника, выселить незаконных жителей. Но с приставами должны быть полицейские.
Аварийный мастер. Он может войти в жилье в присутствии полицейского, чтобы устранить коммунальную поломку, если её причина кроется в запертой квартире. Во-первых, из-за проблем в запертой квартире без воды или отопления могут остаться другие собственники жилья, а это недопустимо по закону. А во-вторых, некоторые поломки, такие как проблемы с газовым оборудованием, могут представлять угрозу безопасности.
Скорая помощь. Медики могут войти в жильё в присутствии полиции, если в помещении могут быть люди, которым требуется медпомощь.
Органы опеки. Если у сотрудников органов опеки есть подозрение, что дети находятся в квартире в опасности или без должного ухода, они могут войти в сопровождении полицейских.