Сормовские корни, затопленная школа и кухлянка на оленьем меху: Пять малоизвестных фактов о «сталинском соколе» Чкалове

Сегодня, 2 февраля, исполняется 120 лет со дня рождения прославленного летчика Валерия Чкалова. На его счету два рекордных беспосадочных полета, свыше 800 испытательных вылетов и создание сразу нескольких фигур высшего пилотажа. Его биография досконально изучена историками. И все же некоторые моменты его жизни остаются в тени. «Комсомольска» собрала пять малоизвестных фактов о «сталинском соколе».
Родом из Сормова
Несмотря на то, что сам Валерий Чкалов родился в селе Василево (сейчас город Чкаловск) под Нижним Новгородом, все его предки были родом из Сормова. До сих пор в поселке Высоково сохраняется старенький деревянный домик, принадлежавший в начале прошлого века Чкалова. Поначалу в этом поселке жила и семья самого Валерия Чкалова. Отец трудился мастером на заводе «Красное Сормово», мать была домохозяйкой.
Однако вскоре отцу предложили работу котельщика в одной из казенных судоремонтных мастерских в селе Василево. Долго раздумывать он не стал — забрал молодую жену, троих детей и перебрался на новое место. Здесь он построил большой добротный дом, где и родился младший сын Валерий. Однако в Высокове оставался не один десяток двоюродных братьев и сестер Чкаловых, которых прославленный летчик не раз навещал. В память об этом в поселке был установлен первый в СССР памятник Валерию Чкалову. Он появился буквально через год после его гибели в 1938 году.
Родная школа оказалась на дне Волги
С детства маленький Валерий тяготел к точным наукам. В дом-музее летчика в городе Чкаловске до сих пор сохранились учебники, тетради и ранец будущей звезды советской авиации. С ним Чкалов бегал в местную пятиклассную школу рядом с домом.
С этим ранцем и учебниками маленький Валерий бегал в местную школу. Кира МИШИНА.
Сейчас она, как и большинство старинных зданий Чкаловска находится на дне Волги. В момент создания Горьковского водохранилища львиная доля поселка была затоплена. Даже дом самого «сталинского сокола» пришлось убирать на 50 метров вглубь сада. Разбирать избу не стали — просто «перекатили» на катках и трубах.
Мечту увидел в небе
После окончания местной школы Чкалов поступил в Череповецкое техническое училище. Но, не закончив его, вернулся в родное село и устроился кочегаром на пароход. По легенде, во время одного из рейсов он увидел в небе летящий самолет. С этого момента судьба Чкалова была предрешена — в 1921 году он поступил в Егорьевское авиационное училище и всего за четыре года окончил сразу четыре летные школы.
Из училища он вышел в звании военного летчика. После этого работал летчиком-испытателем в Ленинграде и Москве. Всего им было совершено свыше 800 испытательных вылетов. За испытание самолета И-16 Валерий Чкалов вместе с конструктором Поликарповым были награждены высшей наградой того времени — орденом Ленина. По иронии судьбы погиб Чкалов во время испытания самолета И-180, созданного тем же конструктором Поликарповым.
Для полета пошили костюм из оленьего меха
Однако по-настоящему мировая слава пришла к Валерию Чкалову после совершения им двух беспосадочных перелетов: сначала по маршруту Москва — остров Удд (56 часов), а затем по маршруту Москва — Ванкувер (63 часа). За первый из них все члены команды получили звания Героев СССР и были награждены орденами Ленина. Кроме того, советское правительство подарило Чкалову личный самолет У-2.
Рядом с музеем построен ангар для самолетов, связанных с Чкаловым. Есть здесь и тот самый Ант-25, на котором летчик совершил полет над Северным полюсом.
Второй перелет был еще более сложным — летчикам предстояло пересечь Северный полюс. Специально к этому рейсу каждому из них сшили специальный костюм, включающий в себя кухлянку из теплого оленьего меха, кожаную куртку, легкие водонепроницаемые брюки на гагачьем пуху и меховые сапоги-унты. Под костюмы надевалось шерстное белье, под шерстяное — шелковое. Как оказалось, такая подготовка была не напрасной — в дороге у самолета отказала система отопления. Временами температура воздуха в кабине опускалась до −9 градусов.
К слову, костюм этот до сих пор хранится в доме-музее Чкалова в Нижегородской области. Здесь же стоит тот самый легендарный самолет Ант-25, на котором Чкалов совершил оба беспосадочных полета.
Любимец Сталина
Впервые с «отцом народов» Чкалов познакомился в 1935 году на воздушном параде, когда продемонстрировал истребитель И-16. Однако настоящее расположение Сталина летчик снискал после своего первого беспосадочного полета на остров Удд. Вождь народов лично явился на аэродром встречать прославленного летчика.
После этого Чкалова окрестили «сталинским соколом» и стали слагать легенды о его дружбе со Сталиным. Большинство из них были сильно преувеличены. И все же, когда в 1938 году летчик погиб, гроб с его телом Сталин нес лично. Урна с прахом легендарного летчика была помещена в Кремлевскую стену. По соседству с ним находится урна другого нижегородца Алексея Максимовича Горького.
«КП-Нижний Новгород» выражает благодарность за фото и материалы мемориальному музею В. П. Чкалова в Чкаловске.