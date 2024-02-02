Сормовские корни, затопленная школа и кухлянка на оленьем меху: Пять малоизвестных фактов о «сталинском соколе» Чкалове

Однако вскоре отцу предложили работу котельщика в одной из казенных судоремонтных мастерских в селе Василево. Долго раздумывать он не стал — забрал молодую жену, троих детей и перебрался на новое место. Здесь он построил большой добротный дом, где и родился младший сын Валерий. Однако в Высокове оставался не один десяток двоюродных братьев и сестер Чкаловых, которых прославленный летчик не раз навещал. В память об этом в поселке был установлен первый в СССР памятник Валерию Чкалову. Он появился буквально через год после его гибели в 1938 году.