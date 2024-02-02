Полиция ищет причины черного снега на Ломоносова в Красноярске

Информацию сотрудники МВД нашли в одной из соцсетей. В публикации говорилось о том, что возле дома 94/2 по Ломоносова обнаружено вещество черного цвета и запах гари в воздухе.
Данное сообщение зарегистрировано в дежурной части в установленном законом порядке. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра места происшествия эксперты-криминалисты изъяли образцы снега, на поверхности которого наблюдался осадок вещества черного цвета, для проведения исследования.
Проинформированы представители природоохранной прокуратуры, министерства экологии и Росприроднадзора. Продолжаются проверочные мероприятия.