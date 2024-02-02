Более 7 тысяч украинцев въехали в Беларусь с начала года

Суммарно, согласно данным Госпогранкомитета, с начала специальной военной операции России на Украине в республику прибыло 153578 украинских граждан. Почти 16 тысяч беженцев следовали напрямую из Украины в Беларусь. Транзитом через Польшу — 102711, через Литву — 30358, а через Латвию — 4587.