Более 7 тысяч украинцев въехали в Беларусь с начала года

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Порядка 7086 украинских граждан въехало в Беларусь за январь 2024 года, сообщили в Госпогранкомитете республики.
Так, 4923 человека отправились в Беларусь транзитом через Польшу, еще 2108 следовали через Литву, 51 человек — через Латвию. Напрямую из Украины в страну въехало четыре человека.
Суммарно, согласно данным Госпогранкомитета, с начала специальной военной операции России на Украине в республику прибыло 153578 украинских граждан. Почти 16 тысяч беженцев следовали напрямую из Украины в Беларусь. Транзитом через Польшу — 102711, через Литву — 30358, а через Латвию — 4587.
Беларусь начала принимать беженцев из сопредельной страны с 24 февраля 2022-го. Для них были организованы места временного проживания и мобильные пункты обогрева БОКК и МЧС.
Они находились возле деревень Гдень, Поддобрянка и погранперехода «Новая Гута». Дежурство волонтеры, медики и сотрудники МЧС несли круглосуточно. Кроме того, иностранцам, которые нуждались в помощи, ее также оказывали и пропускали на территорию Беларуси.
Некоторые украинцы по приезду оформляют статус беженца или временной защиты. Есть те, кто получает виды на жительство, или же делают выбор в пользу белорусского гражданства.