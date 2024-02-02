Кунгурская ледяная пещера откроется 3 февраля

Как сообщается в сообществе, посвященном достопримечательности, экскурсионная тропа в пещере соответствует требованиям безопасности, а техдокументация объекта приведена в соответствие закону «О недрах».



Напомним, пещера закрылась для посещений 31 января. В компании-операторе поясняли, что получили соответствующее предписания Ростехнадзора. При этом закрытие совпало с планами министерства природы Пермского края провести на объекте проверку. Знакомые с ситуацией источники говорили, что Ростехнадзор не может обязать закрыть пещеру, а его письмо является ответом на обращение ООО, в документе говорится только о мерах рекомендательного характера.