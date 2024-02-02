Активисты возложили цветы к мемориалу в Кишиневе в 81-ю годовщину Сталинградской битвы

Сталинградская битва длилась более шести месяцев — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, и стала одним из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Бои велись на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей России и Республики Калмыкии. Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.