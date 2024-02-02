Активисты возложили цветы к мемориалу в Кишиневе в 81-ю годовщину Сталинградской битвы

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В Кишиневе на мемориальном комплексе «Вечность» в день 81-й годовщины завершения Сталинградской битвы прошло возложение цветов к Вечному огню, церемонию организовали активисты молодежной организации «Волонтеры Победы».
Сталинградская битва длилась более шести месяцев — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, и стала одним из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Бои велись на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей России и Республики Калмыкии. Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.
«Я бы сказал, что продолжительное время очень многие не придавали должного значения этой стратегической и кульминационной битве во Второй мировой войне. Эта дата должна сохраниться в наших сердцах и умах как переломный момент, который впоследствии привел к победе над фашистской Германией», — сказал активист Юрий Витнянский.
Пришедшие к мемориалу почтили память погибших минутой молчания.
«Каждый гражданин Республики Молдова должен чтить память героев, которые отдали жизнь для нашего мирного существования сегодня», — сказала активистка организации «Волонтеры Победы».
В конце ноября 2023 года в Кишиневе ушел из жизни последний в Молдове участник Сталинградской и Курской битв, один из старейших членов Союза офицеров Павел Васильевич Гладков. Это печальное событие вызвало широкий резонанс не только в Молдове, но и за рубежом. Соболезнования семье ветерана направили ветеранские организации России, других стран, чьи народы плечом к плечу бились на фронтах Великой Отечественной войны.
Однако Агентство военной науки и памяти отказало в проведении церемонии прощания с ветераном в Доме Национальной армии. А Министерство обороны отказало в выделении салютной команды, ссылаясь на положения ЧП. Полностью проигнорировала уход ветерана из жизни президент Молдовы Майя Санду, не последовало соболезнований ни от спикера парламента Игоря Гросу, ни от премьер-министра Дорина Речана.
Кавалер трех орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», кавалер высшей награды Молдовы — Ордена Республики Павел Гладков принимал активное участие в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной, регулярно участвовал в маршах «Бессмертного полка» и всю дорогу считал нужным идти пешком, несмотря на свой возраст.