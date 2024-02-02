В отелях на Байкале на зимний сезон не осталось мест

«Мы взяли гарантированные места в гостиницах, без этого просто нельзя рассчитывать на продажи. Так же было и в прошлом году — чем ближе к дате заезда, тем меньше вероятность что-то найти самостоятельно, особенно если речь идет о более комфортном размещении. С 20 февраля на самых популярных базах, в первую очередь, на Ольхоне, уже ничего нет, так как на 23 февраля туда едут отдыхать многие местные жители», — сказала руководитель профильного отдела Ирина Овчинникова.