В отелях на Байкале на зимний сезон не осталось мест

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В начале февраля стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, по данным туроператоров, в объектах размещения в самых популярных местах на берегу озера — прежде всего, на острове Ольхон — уже не осталось мест, сообщает пресс-служба РСТ.
Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, крайне ограничен. Высокий зимний сезон на Байкале традиционно стартует в первой декаде февраля, когда на озере окончательно устанавливается крепкий лед. Бурятский Новый год Сагаалган, привлекающий туристов в республику, в этом году будут отмечать в субботу, 10 февраля.
Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова рассказала, что полетные программы туроператора из Москвы в Улан-Удэ и Иркутск, стартующие 9 февраля, загружены более чем на 90 процентов, билеты доступны лишь на отдельные даты. Глубина бронирований достигает конца марта. Также пользуются популярностью туры на базе GDS-перевозки.
«У нас две программы по Байкалу: с перелетом через Иркутск и Улан-Удэ. В первом случае на “Уральских авиалиниях”, во втором — на Smartavia. В этот период зимние туры на лед Байкала входят в первую тройку по продажам среди всех направлений в России. Объемы выросли в два раза», — сказала она.
«Это нормальная история для января, что на февраль практически не остается ни объектов размещения, ни техники, да и на март сложно что-то найти. Это говорит о том, что спрос вырос по сравнению с прошлым годом. Свободные места в группах можем найти, как правило, только если кто-то отказался от поездки», — пояснил генеральный директор «Байкалики» Алексей Стрелюк.
В компании «Ванд» подтвердили, что к началу февраля группы практически закрыты, в некоторых остаются одно-два места.
«Мы взяли гарантированные места в гостиницах, без этого просто нельзя рассчитывать на продажи. Так же было и в прошлом году — чем ближе к дате заезда, тем меньше вероятность что-то найти самостоятельно, особенно если речь идет о более комфортном размещении. С 20 февраля на самых популярных базах, в первую очередь, на Ольхоне, уже ничего нет, так как на 23 февраля туда едут отдыхать многие местные жители», — сказала руководитель профильного отдела Ирина Овчинникова.
Как отмечают туроператоры, в этом сезоне заявки на зимний Байкал стали приходить раньше, чем год назад — уже в начале сентября.
«К сожалению, на Байкале нет большого количества гостиниц, а те, что есть, не располагают большим номерным фондом. Неслучайно зимние путешествия туристы в этом году начали бронировать уже в начале сентября, за полгода до старта сезона. Многие февральские группы уже закрыты, для некоторых маршрутов собираем дополнительные группы, так как Байкал этой зимой бронируют гораздо активнее, чем в прошлом году. Но места на февраль-март еще есть», — рассказала директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова.
По ее словам, обычно туристы размещаются в Иркутске на одну или две ночи, а большую часть путешествия проводят в отелях на берегу. Она советует выбирать туры на летний сезон уже сейчас, так как позже будет трудно найти места в хороших объектах размещения на берегу озера.
По оценкам туроператоров, в этом сезоне туры на Байкал подорожали, причем повышение цен произошло не только в отелях, но также в экскурсионном и транспортном сегментах.
По данным Громовой, стоимость туров выросла на пять-десять в сравнении с 2023 годом. Например, тур «Здравствуй, Байкал!» на четыре дня обойдется от 26 тысяч рублей на человека без перелета. Тур «Байкальский лед» на пять дней стоит от 57 тысяч. У Fun&Sun программы «Дух Байкала» и «Привет, Байкал!» в феврале обойдутся в 59,7 и 51,2 тысячи рублей соответственно.
В компании «Ванд» отметили, что в этом сезоне на рынке появились туры с очень высоким бюджетом, в которые включено множество экскурсий и зимних активностей. К примеру, за 190 тысяч можно отправиться в поездку на четыре дня в Листвянку с проживанием в не самых дорогих отелях, но в программу включена вертолетная прогулка, длительные переезды на «Хивусе», экскурсия по Ольхону на джипах и квадроциклы.