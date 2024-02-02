Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское — Грушевка — и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 млрд рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.