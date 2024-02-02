Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Около 200 километров региональных дорог и 25 мостов отремонтируют к Крыму в текущем году. Об этом сообщает республиканский минтранс.
«В 2024 году планируется привести в нормативное состояние 190 км региональных дорог, — сказано в сообщении. — Работы пройдут на 48 объектах: 23 автомобильных дорогах протяженностью 190 км, 25 мостах и мостовых сооружений протяженностью 1092,76 погонных метров».
В частности, будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр — Скалистое, Саки — Митяево, Белогорск — Льговское — Мичуринское — Богатое, Белогорск — Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью.
В Симферополе запланирован ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги.
Заказчиком по всем объектам выступает Служба автомобильных дорог РК. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в настоящее время ведется строительство объездной дороги вокруг Симферополя на участке Донское — Перевальное Симферопольского района. Продолжаются подготовительные работы для строительства магистрали Перевальное — Алушта, а также дороги в объезд Алушты.
В конце декабря 2023 года на официальном правительственном портале республики было опубликовано распоряжение об определении подрядчика, который будет строить новую дорогу Льговское — Грушевка — и три объезда. Общая стоимость работ более 7,8 млрд рублей. Построить дорогу планируют к 2026 году.