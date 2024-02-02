Память защитников Сталинграда почтили на Мамаевом кургане

Церемония возложения цветов и венков состоялась сегодня утром на Мамаевом кургане.
Память защитников Сталинграда почтили на главной высоте России глава региона Андрей Бочаров, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Венки и свежие цветы были возложены к Вечному огню в Зале воинской славы и к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Программа празднования 81-й годовщины Сталинградской победы состоит из более чем 70 мероприятий. Это памятные акции у воинских мемориалов, тематические уроки в школах, концерты, соревнования спортсменов.
На выставке «Россия» на ВДНХ, где есть посвященный Волгоградской области павильон, также отмечают это значимое событие.