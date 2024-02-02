Zivert и Люся Чеботина зажгут в Екатеринбурге на Big Love Show 2024

Напомним, в прошлом году на Big Love Show выступили Клава Кока, Елка, Мари Краймбрери, Анна Плетнева и группы «Винтаж», Artic&Asti и другие топовые звезды. Узнать о самых ярких и казусных моментах этого концерта вы можете в нашем репортаже.