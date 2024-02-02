Zivert и Люся Чеботина зажгут в Екатеринбурге на Big Love Show 2024

В Екатеринбург Big Love Show-2024 соберется целый парад звезд. В этом году главный музыкальный праздник любви отмечает 15-летие.
На одной сцене соберутся соберутся топовые артисты и авторы главных романтических хитов: Zivert, Мот, Люся Чеботина, Dabro, Юлианна Караулова, Звонкий, Iowa и другие звезды. (Организатор оставляет за собой право в изменении состава участников.).
— Зрителей ждут горячие хиты и яркие премьеры, мощный звук, световое шоу, впечатляющие постановки и хореография, обещают организаторы.
Концерт пройдет 11 февраля в МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».
Напомним, в прошлом году на Big Love Show выступили Клава Кока, Елка, Мари Краймбрери, Анна Плетнева и группы «Винтаж», Artic&Asti и другие топовые звезды. Узнать о самых ярких и казусных моментах этого концерта вы можете в нашем репортаже.