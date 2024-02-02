Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписание авиарейсов

В этой связи пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из г. Астана, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Тараз, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Callцентрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.