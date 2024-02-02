Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписание авиарейсов

По информации КГА, в мероприятии приняли участие руководители Авиационной администрации Казахстана, РГП «Казаэронавигация», аэропортов Республики Казахстан, отечественных авиакомпаний «Эйр Астана», FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, TurkishAirlines, FlyDubai и других иностранных перевозчиков, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в/из Республики Казахстан.
«По итогам совещания авиакомпаниям и аэропортам было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению соответствующих систем по бронированию и продаже билетов», — говорится в сообщении.
В этой связи пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из г. Астана, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Тараз, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Callцентрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.