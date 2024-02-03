В Сочи приземлился первый пассажирский рейс Ту-214 после перезапуска их полетов

Загрузка первого рейса составила больше 90%, сообщил аэропорт Сочи. «Мы рады, что первый пассажирский рейс обновленного российского Ту-214 выполнен именно в Сочи. А уже со следующей недели борт будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а позднее — и в Тель-Авив», — говорится в сообщении аэропорта в Telegram.
Red Wings получила Ту-214 в конце 2023 года. Он был произведен в 2009 году и до 2017 года использовался авиакомпанией «Трансаэро». В середине декабря 2023-го самолет получил новый сертификат после восстановления летной годности. В последнее время Ту-214 эксплуатировался только СЛО «Россия», который в основном обслуживает правительственные делегации.
Леонид Уварчев