Из Судана эвакуировали двух граждан Беларуси

«Подробностей пока немного. Известно, что операция длилась чуть больше двух недель. Поистине ювелирная работа в условиях сложной военно-политической обстановки в Судане, высокого уровня преступности и мародерства на суданской стороне границы с Египтом», — говорится в сообщении МИД.
Содействие в эвакуации оказывали посольство Беларуси в Египте и «иные белорусские заинтересованные».
«Молодой белорусский консул несколько дней находился непосредственно на КПП на границе Судана и Египта, был рядом с эвакуируемыми, оказывал им психологическую помощь, обеспечивал питанием и ночлегом», — отметили в МИД.
С середины апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами. Точные цифры погибших в конфликте неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 7 млн человек, а 1,5 млн бежали из страны.