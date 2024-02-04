В Красноярске пройдет горный ультрамарафон

Трейлраннинг — это спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы. Этот вид спорта называют ультралегким турпоходом.