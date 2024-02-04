В Красноярске пройдет горный ультрамарафон

Трейлраннинг — это спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы. Этот вид спорта называют ультралегким турпоходом.
Для спортсменов участие в Красноярском ультрамарафоне — это не только возможность попробовать свои силы на различных дистанциях, но и возможность увидеть природные красоты в ускоренном беговом формате.
За два фестивальных дня марафонцы пробегут по тропам левого и правого берегов Енисея — побывают в природном парке «Красноярские Столбы», пробегутся по горнолыжным склонам фанпарка «Бобровый лог», увидят покрытую льдом реку Мана, Красноярскую ГЭС, скалистые склоны Караульненского нагорья и оценят масштаб эко-парка «Гремячая грива».
Участников масштабного фестиваля ждут два вида спортивных дисциплин и четыре дистанции: соревнования по северной ходьбе и забег на 5 км, а также забеги на 21, 46 и 100 км.