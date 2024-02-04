Еще две ледовые переправы открыли в Иркутской области

В Иркутской области открыли еще две ледовые переправы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
— Переправы для безопасного проезда по льду водоемов были открыты в двух районах региона. Это Усть-Кутский район вблизи села Каймоново на реке Куте. Грузоподъемность составляет 60 тонн, — говорится в сообщении.
Еще одна ледовая дорога начала действовать в Катангском районе у села Непа на Нижней Тунгуске (река Непа). Ее грузоподъемность составляет также 60 тонн. Всего в Иркутской области введено в эксплуатацию 56 ледовых переправ из 64, которые запланированы к открытию в зимний период 2023—2024 года.