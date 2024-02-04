Еще две ледовые переправы открыли в Иркутской области

Еще одна ледовая дорога начала действовать в Катангском районе у села Непа на Нижней Тунгуске (река Непа). Ее грузоподъемность составляет также 60 тонн. Всего в Иркутской области введено в эксплуатацию 56 ледовых переправ из 64, которые запланированы к открытию в зимний период 2023—2024 года.